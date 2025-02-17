Лавров заявил, что хочет послушать американских партнеров

Лавров: РФ примет решение о дальнейших шагах после переговоров с США в Эр-Рияде

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона примет решение о дальнейших шагах в отношении Украины после переговоров делегации России с Соединенными Штатами в Эр-Рияде, его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что желает «послушать» американских партнеров в ходе встречи. По словам Лаврова, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о необходимости «оставить позади абсолютно ненормальный период в отношениях двух великих держав».

«Президенты договорились, что нужно диалог возобновлять по вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и США. Упоминалось и украинское урегулирование», — сказал министр.

Также Лавров заявил, что западным странам придется ответить за свои деяния, спрятаться под «ядерным зонтиком» не выйдет.

17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США.

Ранее Песков заявил, что отношения между США и Украиной можно описать схемой «хозяин — слуга».