«С людьми русскими или без людей?»: Лавров — о возможности территориальных уступок Украине

Лавров заявил, что Россия не уступит территории Украине в ходе переговоров

На переговорах по Украине не может быть и мысли о территориальных уступках со стороны России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что уступки сделали при образовании Советского Союза, когда в состав Украинской ССР включили «огромные территории, которые столетиями осваивались русскими людьми». О чем еще говорил министр — в материале «Газеты.Ru».

Об уступках и компромиссах

Глава МИД ответил на вопросы журналистов по итогам встречи в Москве со своим сербским коллегой Марко Джуричем. Сергей Лавров подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров не может быть и мысли. Министр иностранных дел отметил, что украинские военные действуют «похлеще, чем гитлеровские убийцы».

«Посмотрите, какие зверства они чинят, — и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории можно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими или без людей? С одними редкоземельными металлами», — задался вопросом Лавров.

По словам главы МИД, советское руководство уже делало территориальные уступки «тому, что называется Украина сейчас». Лавров напомнил, что в состав Украинской ССР включили «огромные территории, которые столетиями осваивались русскими людьми, на которых русские люди основывали города, строили заводы, порты, организовывали жизнедеятельность».

Журналисты спросили Лаврова о компромиссах, о которых рассуждает американская сторона.

«Компромиссы в ходе украинского кризиса достигались не раз, прежде всего благодаря усилиям российской стороны», — ответил он.

О переговорах с США

Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки «играют главную роль» в украинском конфликте с самого его начала. По его словам, американские власти могут помочь с урегулированием ситуации.

Министр уточнил, что решение о дальнейших шагах в отношении Украины Россия примет после переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде. Он добавил, что намерен «послушать» партнеров из США, и напомнил, что в ходе недавнего телефонного разговора президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились «оставить позади абсолютно ненормальный период в отношениях двух великих держав».

«Президенты договорились, что нужно диалог возобновлять по вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и США. Упоминалось и украинское урегулирование», — объяснил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в переговорах участвовать не будет.

«Украина ничего об этом не знала <...> И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — рассказал он.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговоры с представителями США в Саудовскую Аравию отправятся глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

«Во вторник [они] проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — рассказал 17 февраля Песков.

Он добавил, что стороны обсудят возможные переговоры по урегулированию украинского конфликта, а также организацию встречи Путина и Трампа.

Министр иностранных дел Марко Джурич, в свою очередь, отметил, что Сербия готова предоставить площадку для переговоров:

«Президент [Сербии Александр] Вучич предложил, а я повторил это на сегодняшних консультациях, что Сербия готова принять у себя делегации для всех возможных переговоров для разрешения кризиса на Украине».

Власти республики понимают первопричины начала проведения СВО, заявил Лавров. Он добавил — Россия ценит проводимую Сербией суверенную внешнюю политику.

О роли Европы в урегулировании конфликта

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности представители европейских стран заявляли о желании участвовать в переговорах о мире на Украине. Глава МИД РФ считает, что Европе за столом переговоров делать нечего.

«Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» — задался вопросом Лавров.

По его словам, Запад не сможет отсидеться «под ядерным зонтиком», ему придется отвечать за поддержку украинских властей и поставку оружия ВСУ.

«За свои деяния надо отвечать. Это еще в Библии сказано», — объяснил глава МИД.