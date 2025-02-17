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Лавров заявил, что США играют главную роль в украинском конфликте

Лавров: США играли главную роль в украинском кризисе с самого начала
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МИД РФ/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки «играют главную роль» в конфликте на Украине и могут помочь с его урегулированием. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты могут помочь в урегулировании, а мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть, тем более что Соединенные Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала», — заявил он.

До этого Лавров заявил, что российская сторона примет решение о дальнейших шагах после переговоров делегации России с США в Эр-Рияде. Дипломат отметил, что желает послушать американских партнеров в ходе встречи. Он подчеркнул, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о необходимости «оставить позади абсолютно ненормальный период в отношениях двух великих держав».

17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США.

Ранее Песков заявил, что отношения между США и Украиной можно описать схемой «хозяин — слуга».

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