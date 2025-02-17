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Лавров сравнил украинских военных с «гитлеровскиими убийцами»

Лавров: украинские военные действуют похлеще, чем гитлеровские убийцы

Зверства украинских военнослужащих выглядят похлеще, чем «действия гитлеровских убийц». Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, передает ТАСС.

«Украинские вооруженные силы действуют похлеще, чем гитлеровские убийцы, посмотрите, какие зверства они чинят на территориях», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что и речи о возможности территориальных уступок Украине со стороны РФ в процессе урегулирования идти не может. При этом министр добавил, что тема территориальных уступок в контексте Украины начинает звучать в Вашингтоне. Также российский министр заявил, что пока нет ясности, кто будет выступать со стороны Соединенных Штатов на украинском треке от американского президента Дональда Трампа.

17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник главы государства Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США.

Ранее Песков заявил, что отношения между США и Украиной можно описать схемой «хозяин — слуга».

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