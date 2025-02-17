В МИД РФ заявили, что Сербия понимает первопричины начала СВО

Власти Сербии понимают первопричины начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Очень важно, что наши партнеры в Белграде не присоединились к развязанной Западом санкционной кампании против Российской Федерации», — сказал он.

По словам главы МИД РФ, Москва ценит суверенную внешнюю политику Белграда.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Сербии Александар Вулин утверждал, что перед уходом администрация президента США Джо Байдена пыталась надавить на Белград по вопросу антироссийских санкций. Он уточнил, что речь идет о российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в отношении которой Вашингтон принял ограничительные меры спустя три года после начала СВО. Вице-премьер задался вопросом, не связан ли этот шаг с необходимостью «сломить сербское руководство» до смены власти в США. До этого президент Александр Вучич исключил, что страна введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал разницу между Россией и Западом.