Лавров исключил уступки Украине территорий со стороны РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине со стороны РФ в процессе урегулирования. Его слова приводит РИА Новости.

«Территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас, были сделаны советским руководством при образовании СССР», — отметил Лавров.

Он добавил, что на территориях, «которые столетиями осваивались русскими людьми», была основана Украинская Советская Социалистическая Республика.

При этом Лавров заявил, что тема территориальных уступок в контексте Украины начинает звучать в Вашингтоне.

Также российский министр добавил, что пока нет ясности, кто будет выступать со стороны США на украинском треке от американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, Лавров заявил, что у Европы были шансы принять участие в урегулировании конфликта на Украине. По словам главы МИД РФ, компромиссы по украинскому конфликту достигались не раз, и всегда благодаря российской стороне.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской и американской делегаций должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.