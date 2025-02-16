«Никогда больше»: чем закончилась Мюнхенская конференция по безопасности

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, 15 февраля 2025 года

В Германии завершилась 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. На ней так и не представили мирный план команды Трампа по Украине, зато своей концепцией урегулирования поделилась Финляндия. Глава американской делегации вице-президент Джей Ди Вэнс обсудил переговоры о мире с президентом Украины, но поссорился с руководством ЕС, обвинив Европу в «отступлении от фундаментальных ценностей». О чем говорили на конференции, почему ее нельзя считать успешной и какие проблемы вскрыла встреча в Мюнхене — в материале «Газеты.Ru».

На Мюнхенскую конференцию по безопасности приехали около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций. Российскую делегацию не приглашают на это мероприятие с 2022 года.

Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в Европе кризис стал следствием ее же действий.

«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», — заявил он.

Политик раскритиковал власти ЕС и призвал Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций.

«Путин объявит о полной победе»

Одним из первых прошедшую в Германии конференцию раскритиковал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он остался недоволен выступлением Джей Ди Вэнса и подвел итоги мероприятия в соцсети, сравнив конференцию по безопасности с Мюнхенским сговором.

«Как туристу мне очень нравится это место. Приятные люди, отличное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик единственное, что я могу сказать сегодня, это: Мюнхен. Больше никогда», — написал польский премьер.

Не впечатлила конференция и бывшего главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Он заявил, что покидает Мюнхен «в подавленном настроении».

«И хотя я согласен с тем, что заявления вице-президента США Вэнса были необходимым лекарством для летаргической Европы, я просто молюсь, чтобы лекарство не убило пациента», — объяснил бывший литовский министр.

По его словам, Украина больше не может рассчитывать на помощь США, к тому же Штаты уже не готовы быть главным гарантом безопасности в Европе. Ландсбергис предположил, что «встреча Путина и Трампа завершится достижением соглашения» и российский лидер «в состоянии потребовать все».

«Если Трамп согласится, что вполне возможно, Путин объявит о своей полной победе», — написал Ландсбергис.

По его мнению, для достижения нужного Европе результата необходимо появление «лидера с решимостью Черчилля».

Мирный план, но не от США

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции заявил, что одержать победу в конфликте ВСУ не смогут.

«Если вы думаете о победе как во Второй мировой, то этого, наверное, не произойдет», — отметил он.

По словам Келлога, необходимо «остановить кровотечение, а дальше — лечить», а также подумать о мирном плане. Сам план американская делегация не представила (хотя именно его больше всего ждали от встречи в Мюнхене), однако, как заявили в МИД Польши, Келлог ознакомил европейских союзников с «тактикой переговоров» по Украине.

«Она рождает определенные надежды, она нетипична», — сказал глава польского МИД Радослав Сикорский.

При этом свою концепцию урегулирования на Украине представил в Мюнхене финский президент Александер Стубб.

В ней три этапа:

— Первый — предварительные переговоры и обеспечение сильной позиции для Украины, в том числе через ее вооружение. Санкции против России могут быть ужесточены.

— Второй этап — прекращение огня под контролем международных наблюдателей (это еще не считается перемирием, уточняет Стубб).

— Третий этап — мирные переговоры, обсуждение территориальных вопросов и обеспечения безопасности Украины (без вопросов о членстве в ЕС и НАТО).

Говоря об итогах конференции, Стубб заявил, что она стала «дипломатической какофонией» . Президент Финляндии подчеркнул, что европейские государства должны продемонстрировать Вашингтону свою стратегическую значимость с точки зрения обороны. По его словам, Европе нужно активизироваться, «меньше разговоров и больше действий».

Президент Чехии Петр Павел предложил реализовать некий аналог «плана Маршалла» после заключения мира на Украине.

«Российские дети и женщины не гибнут»

Одним из самых запоминающихся заявлений отметилась глава евродипломатии Кая Каллас. В ходе обсуждения украинского конфликта на конференции она сказала, что мирные россияне в ходе вооруженных действий не гибнут.

«Разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — заявила она.

По словам Каллас, «гибнут солдаты на чужой территории». Она добавила, что Украина должна продолжать боевые действия, и призвала Европу «перераспределить некоторые ресурсы» для этого.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Каллас циничными и аморальными.

Устойчивый мир и армия Евросоюза

В Мюнхене также прошла встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Тот рассказал, что Штаты стремятся к достижению устойчивого мира на Украине.

«Но мы хотим достичь прочного, долгосрочного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через пару лет <...>. Для нас важно собраться вместе и начать вести разговоры, которые будут необходимы, чтобы довести это до конца», — заявил Вэнс Зеленскому.

Вице-президент США добавил, что его задача на конференции в Мюнхене — способствовать началу мирного диалога по конфликту на Украине.

Выступая на Мюнхенской конференции, Зеленский не исключил, что США прекратят военную помощь Украине.

«Давайте будем честными: сейчас мы не можем исключить возможность того, что Америка скажет «нет» Европе в вопросах, угрожающих ей. Многие лидеры говорили о необходимости иметь для Европы собственную армию. Я действительно считаю, что время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы», — заявил президент.

Он призвал Европу увеличить помощь Украине, а также вновь заговорил об «угрозе нападения России» на страны НАТО. Зеленский выразил недовольство из-за беседы Трампа с Путиным.

«Украина никогда не примет соглашений, заключенных за нашими спинами и без нашего привлечения», — добавил украинский президент.