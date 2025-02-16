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Каллас заявила, что мирные россияне не становятся жертвами в украинском конфликте

Каллас сообщила, что мирные россияне не гибнут в украинском конфликте
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирные жители России не гибнут в украинском конфликте. Об этом заявила бывший премьер-министр Эстонии, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает RT.

«Разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — сказала она, комментируя конфликт на Украине.

По словам Каллас, «гибнут солдаты на чужой территории».

Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС должен «перераспределить некоторые ресурсы», чтобы Киев смог продолжать военные действия.

14 февраля официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что следователями было возбуждено уголовное дело по факту преступлений украинской армии и других украинских вооруженных формирований в Николаево-Дарьино.

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Суджанского района Курской области. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года они расправлялись с жителями Николаево-Дарьина, а также не давали им свободно перемещаться.

Ранее Путин заявил, что все преступления Украины против мирных жителей нужно фиксировать.

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