Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство и разочарование ходом Мюнхенской конференции по безопасности на своей странице в соцсети Х.

«Как туристу, мне очень нравится это место. Приятные люди, отличное пиво, потрясающая пинакотека. Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня, это: Мюнхен. Больше никогда», — написал Туск.

Вероятно, премьер Польши имел в виду Мюнхенское соглашение или т.н. Мюнхенский сговор 1938 года – документ, подписанный Германией, Великобританией, Италией и Францией с целью мирного урегулирования кризиса, вызванного территориальными претензиями Германии к Чехословакии, который считается прологом ко Второй мировой войне.

До этого газета The Hill написала, что речь вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он выступил «против нападок на свободу слова», шокировала Европу. Газета указала «на изумленную реакцию» европейских дипломатов, которые даже не поаплодировали из обычной вежливости. Вместо этого ряды «самодовольных лидеров смотрели прямо перед собой с таким же отвращением, как будто Вэнс был вторым пришествием вестготов, угрожающих римскому миру».

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