Спецпосланник Трампа: конфликт на Украине не кончится победой, как во Второй мировой

Келлог: в конфликте на Украине не будет победы, как во Второй мировой войне

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности высказал мнение, что традиционной победы в конфликте на Украине не будет.

По словам чиновника, республика смело боролась с противником, но не победит.

«Если вы думаете о победе, как во Второй мировой, то этого, наверное, не произойдет», — сказал Келлог.

В том что касается урегулирования на Украине, он призвал «остановить кровотечение, а дальше — лечить», а также хорошо подумать о мирном плане.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

После этой беседы Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор с ним, по словам лидера США, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира. Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее Келлог заявил, что России придется уступить территории для мира на Украине.