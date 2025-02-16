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Президент Чехии придумал, как «спасти» Украину

Президент Чехии Павел назвал план Маршалла отличной идеи для Украины
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Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что международному сообществу нужно разработать для Украины аналог плана Маршалла — программы США для оказания иностранной помощи послевоенной Европе. Трансляцию его выступления вели на сайте мероприятия.

«План Маршалла» — это комплекс мер помощи Европе после Второй мировой войны. Его назвали в честь госсекретаря Джорджа К. Маршалла, который предложил эту программу в 1947 году. В рамках проекта 16 европейским государствам, которые разрушили во время войны, дали в общей сложности $13,3 млрд (эквивалент примерно $150 млрд при пересчете на современный курс).

Павел добавил, что Украине нужно гарантировать «постепенное» вступление в Евросоюз. Он считает, что предложенные им меры поможет стране достичь уровня жизни по качеству лучше, чем в России.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14–16 февраля 2025 года. Участие в ней принимают около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Российские официальные лица не участвуют в Мюнхенской конференции с 2022 года. Одной из ключевых тем 61-й конференции стала ситуация на Украине.

Ранее в США объяснили, почему Зеленский хочет продолжения конфликта.

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