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Вэнс высказал идеи Трампа о мире на Украине на встрече с Зеленским

Вэнс: цель США — достижение устойчивого мира на Украине
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Leah Millis/Reuters

Целью Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, является достижение устойчивого мира на Украине. Об этом на встрече с Владимиром Зеленским заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс, передает ТАСС.

«Но мы хотим достичь прочного, долгосрочного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через пару лет <...> Для нас важно собраться вместе и начать вести разговоры, которые будут необходимы, чтобы довести это до конца», — заявил Вэнс Зеленскому.

Он добавил, что задачей высокопоставленных делегатов США на Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе его самого, является начало мирного диалога по украинскому конфликту.

Сам Владимир Зеленский положительно оценил первую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене.

Он добавил, что Вашингтон и Киев должны больше общаться и работать друг с другом, в особенности при подготовке плана по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский.

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Переговоры о мире на Украине
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