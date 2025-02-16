В Литве поделились «мрачными» мыслями об итогах Мюнхенской конференции

Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что покинул Мюнхенскую конференцию по безопасности в подавленном настроении. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«И хотя я согласен с тем, что заявления вице-президента США Вэнса были необходимым лекарством для летаргической Европы», — заявил он.

По его словам, есть три главных итога, которые можно вынести по итогам конференции. Первый вывод заключается в том, что украинская сторона больше не может рассчитывать на помощь США.

Второй идеей Ландсбергис выделил, что американская сторона больше «не рада быть гарантом безопасности в Европе». Заключительной мыслью, по мнению экс-главы МИД, является то, что действующая администрация США «не видит ЕС таким, каким он был раньше». Он объяснил, что американская сторона в культурном плане «ставит себя на одну волну с движениями в Европе, которые хотят разрушений».

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин, говоря об итогах Мюнхенской конференции по безопасности, сделал вывод о том, что Евросоюз ожидают «серьезные изменения». По его словам, этот процесс будет «непростым» и «болезненным». Он добавил, что изменения будут сопровождаться конфликтами и кризисными явлениями.

Ранее премьер-министр Польши Туск выразил разочарование ходом Мюнхенской конференции по безопасности.