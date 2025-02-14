«Не может осознать, что свободен». Винник и его мать поблагодарили Путина за обмен с США

В Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в США. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и Штатами договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков.

Винник вернулся домой

Россиянин прибыл на родину накануне вечером, самолет приземлился в аэропорту «Внуково». Днем ранее французский адвокат Фредерик Бело сообщал, что Александра Винника отпустят после освобождения осужденного в России американца Марка Фогеля. Правозащитник отмечал, что дело Винника уже закрыли, и теперь он больше не числится в списках заключенных в США.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. [Главе МИД Сергею] Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям. Адвокатам. Всем родным и близким. Всем, всем. И особенно моей семье. Что я хочу сказать? И можно еще Трампа поблагодарить», — рассказал Винник после прилета в Москву.

close Кадры прибытия из США в Москву Александра Винника, 13 февраля 2025 года Кадр из видео/РИА Новости

Россиянин добавил, что без помощи американского президента «наверное, как-то трудно было бы». Винник уточнил, что домой его доставили спецбортом из США, самолет летел через территорию Польши.

«Сначала заправились там, на восточном побережье, потом в Польшу, заправились и сюда. Я уже дома, с семьей. Я еще не верю в это», — добавил Александр Винник.

Он рассказал, что до последнего не знал, что его обменяют. Случившееся стало для него сюрпризом. По словам Винника, он скучал по родине во время заключения в Штатах и верил в свое освобождение.

Мужчину после возвращения из США встретила мать. Она рассказала, что не могла проронить и слова.

«Он не сломался [после тюрьмы]. Он такой же, он такой добродушный к людям, он не обозлился... Я напекла пирожков — с яблоками, с мясом, [наготовила] всего, чтобы было», — отметила женщина.

Она тоже поблагодарила Владимира Путина и всех, кто помог освободить сына.

«Мы находимся в таком восторге, эмоции зашкаливают. Александр еще не может осознать, что он свободен и дома. Александр сейчас спит. Пока только геркулесовая каша, потому что болит желудок», — рассказала мать Винника «Газете.Ru».

В чем обвиняли россиянина

В 2011–2017 годах Александр Винник работал в онлайн-сервисе обмена цифровых валют BTC-е. В июле 2017-го по запросу США россиянина, отдыхавшего с семьей в гостинице на севере Греции, арестовали. Его обвинили в руководстве биткоин-биржей BTC-е. Россиянину в общей сложности предъявили обвинения по 21 пункту, включая легализацию доходов от преступной деятельности с помощью криптовалют, похищение персональных данных и даже участие в наркотрафике. Американские следователи уточнили, что за время работы биржи Винник якобы «отмыл» не менее $4 млрд.

Александр Винник вину не признал и назвал возбужденное против него дело американской провокацией. Он попросил не выдавать его США, однако правоохранители в Греции передали его американским властям.

В Штатах не состоялось ни одного судебного заседания по существу, все были техническими. Весной 2024 года Винник пошел на сделку со следствием. Адвокаты сообщали, что россиянину грозило менее 10 лет лишения свободы, вынесение приговора назначили на июнь 2025-го.

Реакция в России и США

Информацию о скорой отправке Александра Винника домой подтвердили в Белом доме после освобождения осужденного в РФ за контрабанду наркотиков бывшего американского дипломата Марка Фогеля.

«Как вы знаете, мы подтвердили, что россиянин, который скоро вернется на родину, Александр Винник. В обмен, конечно, мы получили Марка Фогеля», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Освобождение Винника стало большой победой российской дипломатии, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Винник, как и многие другие россияне, был экстрадирован в Соединенные Штаты из Греции благодаря пресловутому «экстерриториальному праву» и пробыл в американской тюрьме почти восемь лет фактически без судебного приговора», — напомнил он.

Утром 14 февраля появились кадры прибытия Александра Винника в Россию.