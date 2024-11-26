В США отложили вынесение приговора россиянину Виннику

Суд в США перенес вынесение приговора гражданину России Александру Виннику с января 2025 года на конец июня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление инстанции.

«Приговор по делу будет вынесен 27 июня 2025 года», — сказано в постановлении суда.

Отложить вынесение приговора просила сторона обвинения. Прокуратура Соединенных Штатов заявляла, что просьбу согласовали с защитой россиянина.

В начале мая стало известно, что Винник признал вину в рамках сделки с американской прокуратурой.

Винника экстрадировали из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. До того во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Ранее супруга осужденного в США россиянина Ильи Лихтенштейна получила полтора года тюрьмы.