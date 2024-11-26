Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США отложили вынесение приговора россиянину Виннику

В США суд отложил оглашение приговора россиянину Виннику на июнь 2025 года

close
Costas Baltas/Reuters

Суд в США перенес вынесение приговора гражданину России Александру Виннику с января 2025 года на конец июня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление инстанции.

«Приговор по делу будет вынесен 27 июня 2025 года», — сказано в постановлении суда.

Отложить вынесение приговора просила сторона обвинения. Прокуратура Соединенных Штатов заявляла, что просьбу согласовали с защитой россиянина.

В начале мая стало известно, что Винник признал вину в рамках сделки с американской прокуратурой.

Винника экстрадировали из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. До того во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Ранее супруга осужденного в США россиянина Ильи Лихтенштейна получила полтора года тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами