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Винник вернулся домой

Винник заявил, что приехал домой, но пока не видел детей
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Щербак Александр/ТАСС

Освобожденный из тюрьмы в США российский криптоинвестор Александр Винник заявил, что приехал домой, но пока не видел детей. Об этом он рассказал РИА Новости.

Россиянин отметил, что его довезли спокойно — самолет долетел с Восточного побережья США до Польши, где дозаправился и вылетел в Москву. Сейчас Винник находится дома.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям. Адвокатам. Всем родным и близким. Всем, всем. И особенно моей семье. Что я хочу сказать? И можно еще Трампа поблагодарить. Ну, в общем, без него, наверное, как-то трудно было бы», — заявил Винник.

На фоне освобождения Александра Винника глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что обмен россиянина на американца Марка Фогеля является победой российской дипломатии.

Ранее политолог назвал обмен заключенными «стресс-тестом» перед переговорами РФ и США.

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