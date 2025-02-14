В Госдуме высоко оценили освобождение Винника

Освобождение криптоинвестора Александра Винника, которого в США посадили в тюрьму якобы за отмывание большой суммы денег, является победой российской дипломатии. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Возвращение Александра Винника на Родину из США - еще одна победа российской дипломатии и всех причастных к его процессу освобождению служб и ведомств. Винник, как и многие другие россияне, был экстрадирован в Соединенные Штаты из Греции благодаря пресловутому «экстерриториальному праву» и пробыл в американской тюрьме почти 8 лет фактически без судебного приговора», — заявил Слуцкий.

Информацию о том, что Александр Винник прибыл в Москву после освобождения в США, подтвердил его адвокат Фредерик Бело.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу. Винник был освобожден в результате обмена на американца Марка Фогеля.

Ранее политолог назвал обмен заключенными «стресс-тестом» перед переговорами РФ и США.