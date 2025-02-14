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Винник прокомментировал свое возвращение в Россию

Александр Винник назвал сюрпризом свое освобождение и возвращение в Россию
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Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Со-основатель криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник назвал сюрпризом свое освобождение из американской тюрьмы и возвращение в Россию. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Россиянин признался, что скучал по родине во время пребывания в Соединенных Штатах и надеялся, что его освободят.

По словам Винника, его дети и мать не знали, что он вернется в Россию. Сам мужчина до последнего не подозревал, что его обменяют.

Информацию о том, что Александр Винник прибыл в Москву после освобождения в США, подтвердил его адвокат Фредерик Бело.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу. Винник был освобожден в результате обмена на американца Марка Фогеля.

Ранее американский самолет, доставивший Винника в Москву, покинул Внуково.

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