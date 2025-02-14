Мать Винника встретила его после возвращения из США

Мать Александра Винника, Вера, встретила своего сына в Москве после возвращения из заключения в США. Об этом сообщает RT.

По ее словам, при встрече она не могла сказать ни слова. По мнению Веры Винник, ее сын не сломался после тюрьмы, он добродушный к людям и не обозлился.

Она подчеркнула, что напекла для сына пирожков с яблоками и с мясом.

Вечером 13 февраля французский адвокат Фредерик Бело заявил, что самолет с россиянином Винником приземлился в Москве.

До этого сообщалось, что самолет военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов приземлился в московском аэропорту Внуково, предположительно, на его борту находится помилованный президентом Дональдом Трампом Винник.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся 12 февраля, на следующий день после того, как Москва согласилась освободить заключенного американца Марка Фогеля в обмен на то, что США вернут в Россию осужденного Александра Винника.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010–2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Ранее политолог назвал обмен заключенными «стресс-тестом» перед переговорами РФ и США.