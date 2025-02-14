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Появились кадры прибытия Винника в Москву

ТАСС опубликовал видео прибытия россиянина Винника в Москву

В распоряжении агентства ТАСС оказались кадры прибытия россиянина Александра Винника в Москву самолетом ВВС США.

Вернувшийся в Россию после освобождения из тюрьмы в США россиянин Александр Винник выразил благодарность президенту Владимиру Путину за помощь.

Сообщалось, что борт военно-воздушных сил США, который доставил в Россию освобожденного в результате обмена криптоинвестора Александра Винника, покинул аэропорт Внуково.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010–2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Ранее мать Винника встретила его после возвращения из США.

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