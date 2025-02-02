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Зеленский рассказал, когда придет время для контактов с РФ по мирному урегулированию

Зеленский сообщил, что после его встречи с Трампом нужны переговоры с Россией
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Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Associated Press (AP), что время для контактов с РФ по урегулированию конфликта придет после того, как он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

По мнению украинского лидера, прежде всего нужна его встреча с новым президентом США. Зеленский отметил, что этого «хотят все в Европе».

» [После разговора с Трампом] нам следует перейти к какому-то формату разговора с русскими. И я бы хотел видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян... И, честно говоря, голос Евросоюза тоже должен быть там. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно», — сказал президент Украины.

Он отметил, что не знает, получится ли реализовать такой сценарий, и призвал не позволять российской стороне взять контроль над ситуацией.

Накануне Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало. Спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог рассказал Fox News, что команда Трампа подготовила «надежный план» по завершению украинского конфликта. В Вашингтоне при этом хотят надавить не только на Москву, но и на Киев.

Ранее сообщалось, что команда Трампа хочет убедить Киев провести президентские выборы.

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