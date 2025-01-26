СМИ узнали о плане Трампа урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Политики и дипломаты на Украине обсуждают «100-дневный план Трампа» по урегулированию конфликта. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как пишет газета, президент США Дональд Трамп и члены его команды уже составили график того, как боевые действия между Украиной и РФ закончатся за 100 дней. План получили европейские дипломаты, а от них он попал на Украину. «Страна.ua» особо отмечает, что не может судить о его подлинности.

Согласно графику:

Трамп намерен созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным в конце январе-начале февраля;

после этого инициативу обсудят с украинскими властями;

по итогам этих контактов переговоры приостановят, если точек соприкосновения между Киевом и Москвой не будет, или продолжат;

при последнем сценарии президент Украины Владимир Зеленский должен будет отменить свой указ, запрещающий ему вести переговоры с Путиным;

затем в феврале-марте состоится трехсторонняя встреча политиков или две двусторонних, на которых будут определены основные параметры мирного соглашения, в дальнейшем работу продолжат спецуполномоченные стран;

с Пасхи, т.е. с 20 апреля, по всей линии фронта планируется объявить перемирие, а украинские военные должны будут покинуть территорию Курской области;

в конце апреля состоится Международная мирная конференция, на которой другие страны зафиксируют мирные договоренности Киева и Москвы, тогда же пройдет обмен пленными по формуле «всех на всех»;

до 9 мая Международная мирная конференция выпустит декларацию о завершении конфликта, после этого на Украине не будут продлевать режим военного положения и мобилизацию;

в августе на Украине состоятся выборы президента, а в конце октября выберут парламент и местные власти.

«Страна.ua» уточняет, что во время переговоров о завершении боевых действий Трамп не будет блокировать отправку военной помощи Киеву.

Среди параметров мирного соглашения упоминаются следующие пункты:

• Украина не войдет в НАТО и останется нейтральной;

• республика станет членом ЕС до 2030 года, а Евросоюз поможет восстановить страну после окончания конфликта;

• Украина не будет сокращать свою армию, а США продолжат модернизировать ВСУ;

• Киев откажется от военных и дипломатических попыток вернуть потерянные в ходе конфликта территории, но не будет признавать суверенитет РФ над ними;

• антироссийские санкции будут сниматься поэтапно;

• преследование УПЦ и русского языка на Украине должно быть прекращено, а к выборам — допущены партии, выступающие в защиту русского языка и за мирное сосуществование с Россией;

• отдельно будет обсуждаться присутствие в республике европейского миротворческого контингента.

Ранее Times описала четыре сценария завершения конфликта на Украине.