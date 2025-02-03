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Трамп анонсировал контакты с Россией и Украиной

Трамп сообщил, что США запланировали контакты с Россией и Украиной
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — отметил он.

По словам главы Белого дома, выходные выдались напряженными, и «дискуссии проходят довольно успешно».

1 февраля Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

29 января Путин сказал, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

Кроме того, российский лидер сообщал, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность. По словам Путина, это «очень серьезный вопрос», который должен гарантировать безопасность и Украины, и России «на серьезную, длительную и историческую перспективу».

Ранее Мария Захарова ответила анекдотом на заявление Зеленского о Путине и переговорах.

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