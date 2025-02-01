Трамп пообещал «что-то значительное» после разговора с Путиным. Кремль заявляет, что предложений нет

Трамп заявил, что «очень серьезно» обсуждает с Россией конец СВО на Украине

Дональд Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным с целью завершения конфликта на Украине. Он выразил надежду на достижение «чего-то значительного» в результате этих переговоров. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Трамп отметил, что Вашингтон ведет «очень серьезные обсуждения» с Москвой относительно завершения украинского конфликта. Однако подробности этих переговоров он не раскрыл.

Кремль о предложениях Трампа

В Кремле в свою очередь заявляли, что российская сторона не получала от представителей команды Трампа конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в настоящее время нет планов по организации встречи между Путиным и Трампом.

По словам Пескова, пока российская сторона не получала никаких сигналов, поэтому администрация президента продолжает работать по своему графику, при этом готовность к переговорам сохраняется.

«Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время», — добавил представитель Кремля.

Несмотря на заявления о готовности к переговорам, конкретные шаги со стороны США и России по организации встречи между Трампом и Путиным пока не предприняты. Ожидается, что в ближайшие недели стороны продолжат обмениваться мнениями и искать возможности для диалога.

100-дневный план

Согласно сообщениям СМИ, администрация Трампа разрабатывает некий план по завершению конфликта. Украинское издание «Страна.ua» опубликовало предполагаемый «100-дневный план» администрации Трампа по завершению конфликта, который включает проведение встреч с президентами Украины и России в феврале-марте 2025 года, объявление перемирия и вывод украинских войск из Курской области к 20 апреля 2025 года, а также организацию международной мирной конференции и обмен пленными до конца апреля 2025 года. Принятие декларации о завершении боевых действий предполагается до 9 мая 2025 года.

Среди условий перемирия рассматриваются отказ Украины от вступления в НАТО, нейтральный статус страны и прекращение попыток вернуть утраченные территории военным путем.

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Однако украинские официальные лица выразили сомнения относительно этих предложений. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «никаких мирных планов за 100 дней в медиа не существует в реальности», называя подобные сообщения «вбросами».

Условия России

Президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к переговорам с Украиной, выдвигая при этом несколько ключевых условий для их начала. Во-первых, Путин подчеркивает, что переговоры должны вестись с легитимными властями Украины.

Он отмечал, что, несмотря на готовность вести диалог с кем угодно, подписывать финальные документы могут только легитимные политики. В связи с этим глава государства считает, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, не имеет права подписывать какие-либо соглашения. Путин предложил, чтобы в переговорах участвовали другие уполномоченные лица, например, представители Верховной Рады.

Во-вторых, российский лидер настаивает на отмене указа Зеленского о запрете на переговоры. Путин считает, что для начала диалога Украина должна отменить этот указ, что, по его мнению, может сделать председатель Верховной Рады.

И, наконец, в-третьих, Путин выдвигает требования к Украине, включая нейтральный статус страны, отказ от вступления в НАТО и ограничение ее вооруженных сил.