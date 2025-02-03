Советник украинского президента Дмитрий Литвин раскритиковал предложение США провести выборы на Украине до конца года, назвав его «провальным планом» без дополнительных мер против России. Об этом он заявил в интервью Reuters, комментируя идею спецпредставителя Белого дома Кита Келлога.

В начале февраля Келлог отметил, что Вашингтон поддерживает проведение выборов на Украине даже в случае перемирия: «В большинстве демократических стран голосование проходит во время войны. Это укрепляет институты». Однако Литвин подчеркнул, что Киев ознакомился лишь с фрагментами интервью, поэтому оценить позицию США в полной мере сложно.

«Если план ограничивается только прекращением огня и выборами — этого недостаточно. Путина не запугать двумя этими шагами», — заявил советник Зеленского.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства. Кроме того, глава государства рассказал о ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году и пояснил, почему, с его точки зрения, представители Киева отказались от них.

Ранее Зеленского назвали «голым королем».