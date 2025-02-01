Келлог заявил о наличии плана у Трампа насчет мира на Украине

Келлог заявил, что у Трампа есть надежный план по Украине

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа есть надежный план по прекращению вооруженного конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил специальный представитель американского лидера по Украине Кит Келлог.

«Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», — заявил Келлог.

Также спецпредставитель Дональда Трампа заявил, что итоговое решение по судьбе антироссийских американских санкций остается за президентом Соединенных Штатов.

Так он прокомментировал вопрос о том, будет ли новая администрация Соединенных Штатов вводить дополнительные санкции в отношении Москвы для достижения прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Накануне Трамп сообщил, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.