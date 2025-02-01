Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Келлог заявил о наличии плана у Трампа насчет мира на Украине

Келлог заявил, что у Трампа есть надежный план по Украине
close
Brian Snyder/Carlos Barria/Reuters

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа есть надежный план по прекращению вооруженного конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил специальный представитель американского лидера по Украине Кит Келлог.

«Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», — заявил Келлог.

Также спецпредставитель Дональда Трампа заявил, что итоговое решение по судьбе антироссийских американских санкций остается за президентом Соединенных Штатов.

Так он прокомментировал вопрос о том, будет ли новая администрация Соединенных Штатов вводить дополнительные санкции в отношении Москвы для достижения прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Накануне Трамп сообщил, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами