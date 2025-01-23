Трамп поблагодарил Россию за «помощь» в победе над Гитлером. В Москве объяснили, в чем он не прав

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «помогла» Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне. Об этом американский лидер написал на странице в социальной сети Truth Social.
«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней», — написал Трамп.
Он добавил, что любит русский народ и не преследует цели навредить России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков с позицией американского президента не согласился: он заявил, что самую большую цену за победу над фашизмом заплатил именно Советский Союз. А США, хоть и помогали ему, всегда зарабатывали на своей помощи деньги.
«Мы никогда не забудем помощь США в ВОВ. Надеемся, что США и Трамп разделят с нами радость 80-летия Победы», — резюмировал пресс-секретарь президента России.
Сделанные Трампом оценки потерь СССР Песков назвал не соответствующими данным, которыми располагают историки и другие специалисты по Второй мировой войне. По официальным данным, потери СССР в годы Второй мировой среди военных и гражданских составили 26,6 млн человек.
«Говорит с американцами на одном языке»
Депутат Госдумы, доктор исторических наук Михаил Матвеев, комментируя высказывание Трампа, подчеркнул, что американцам свойственна так называемая америкоцентричность, а представление о том, что именно США победили во Второй мировой войне, широко распространено в обществе.
«Это не следствие какой-то разовой необразованности, индивидуальной. Это общее мнение, которое еще и активно поддерживается в массовой культуре американской, в Голливуде и так далее <…> Трамп является таким гиперпопулистом, он четко чувствует настроение, и поэтому он разговаривает с американцами на одном языке», — объяснил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru».
Он подчеркнул, что главную роль в победе над гитлеровской Германией сыграл Советский Союз, и чтобы понимать это, необязательно быть доктором исторических наук.
«Я не собираюсь, в отличие от Дональда Трампа, принижать помощь, которую Соединенные Штаты Америки оказывали Советскому Союзу через систему лендлиза. Хочу только добавить, что эта помощь была не бескорыстной, за все поставки продуктов, техники и всего прочего, что американцы поставляли в Советский Союз, СССР потом расплачивался достаточно долгие годы и полностью эти долги выплатил», — резюмировал парламентарий.
«Оскорбление памяти»
Доктор исторических наук, депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил «Газете.Ru», что Трамп начал разговор с россиянами с угроз новыми санкциями и с оскорбления памяти о Победе.
«Это кощунство подкреплено незнанием истории, наших потерь в Великой Отечественной. Пусть после этого попробует о чем-то договориться с Путиным», — возмутился Никонов.
Не обошли стороной слова Трампа и в Совете Федерации. Сенатор Константин Косачев заявил, что понимание хода и итогов Второй мировой войны американским лидером находятся на уровне «ниже плинтуса». По словам Косачева, это не может не вызывать сожаления и тревоги. Похожую оценку словам Трампа дала и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Я воспринимаю это как оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны. Мой дед, который участвовал в Сталинградской битве, сражался за Россию, и, по моему мнению, такие высказывания крайне сомнительны», — заявила она.
По мнению Мизулиной, слова Трампа — не что иное, как «кощунство и издевательство над памятью о наших предках».
Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал слова Дональда Трампа о роли России во Второй мировой войне неуместными.
«К сожалению, мы вновь видим неуместные попытки переписать историю и роль советского народа в окончательной победе над фашизмом», — отметил парламентарий.
Он добавил, что «особенно цинично» слова президента США прозвучали в год празднования 80-летия Победы.