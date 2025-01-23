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В Кремле не согласны с данными Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне

Песков: слова Трампа о потерях СССР в войне не соответствуют данным историков
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Анатолий Гаранин/РИА Новости

Информация президента США Дональда Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует данным специалистов и историков. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера.

Накануне Трамп заявил, что Россия помогла США выиграть ту войну, «потеряв в этом процессе почти 60 000 000 жизней».

«Мы расцениваем ее как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте. Историки, профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры», — сказал он журналистам.

По официальным данным, потери СССР в годы Второй мировой — среди военных и гражданских — составляют 26,6 млн человек.

Комментируя слова нового американского президента, Песков также заявил, что США в то время помогали Советскому Союзу, однако для них это было бизнесом.

Ранее сообщалось, что в России ведется подготовка к контакту с Трампом.

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