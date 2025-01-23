В Совфеде фразой «ниже плинтуса» оценили слова Трампа об Украине и Второй мировой войне

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил сожаление из-за последних высказываний президента США Дональда Трампа в адрес России по конфликту на Украине и итогам Второй мировой войны. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Вчерашний комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, подтверждает, что уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй мировой войны. То есть — ниже плинтуса», — написал Косачев.

По словам сенатора, такое развитие событий не может не вызывать сожаления и тревоги.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Он также сообщил, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить» во Второй мировой войне, о чем никогда нельзя забывать.

Ранее стало известно, что США могут предложить России по конфликту на Украине.