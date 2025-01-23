В Кремле оценили слова Трампа, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну

Песков: США помогали победить фашизм, но для них это всегда был бизнес

США помогали Советскому Союзу во Вторую мировую войну, однако для них это было бизнесом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что Россия помогла США одержать победу в той войне.

«Вы отметили тему, по которой можно не согласиться с господином президентом при всем уважении к нему. Президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежал океан... война происходила на другом континенте...» — сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова нового лидера США.

По словам Пескова, самую большую цену за победу заплатил СССР, хотя США и помогали, они всегда зарабатывали деньги — «это всегда бизнес».

В данный момент Вашингтон, считает представитель Кремля, так же помогает Украине зарабатывая деньги.

«Мы никогда не забудем помощь США в ВОВ. Надеемся, что США и Трамп разделят с нами радость 80-летия Победы», — добавил он.

Накануне американский президент заявил, что любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 000 000 жизней», — написал Трамп.

Ранее в Литве призвали Евросоюз поддержать «ультиматум» Трампа Путину.