Трамп напомнил о союзе между США и Россией во Второй мировой войне

Трамп заявил, что Россия помогла США «победить» во Второй мировой войне

Россия «помогла Соединенным Штатам победить» во Второй мировой войне, о чем никогда нельзя забывать, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней», — написал Трамп.

Он также заверил, что любит русский народ и не преследует цели навредить России.

Российские историки склонны полагать, что общие потери среди военнослужащих и мирного населения Советского Союза за четыре года войны и оккупации части страны немецкими нацистами составили около 27 млн человек.

Вторая Мировая война, составной частью которой является Великая Отечественная война, продлилась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, завершившись капитуляцией Японии после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки боевой авиацией США и разгромом крупнейшей японской Квантунской армии, который устроила Красная Армия.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.