«Нет рычагов влияния»: в США объяснили, зачем Трамп угрожает Москве и признается в любви к россиянам

The Hill: Трамп не сможет давить ни на Россию, ни на Украину

У президента США Дональда Трампа нет реальных рычагов давления на Россию и Украину, пишет The Hill. Поэтому он обращается к России с ультиматумами и стремится показать, что политика «мира через силу» может привести к окончанию военных действий. На Украине к мирным переговорам готовы, но ждут от США и ЕС гарантий безопасности. А издание Reuters со ссылкой на источники утверждает, что к диалогу о мире готовы и в России, ведь основные цели СВО якобы уже достигнуты. Как Трамп собирается закончить конфликт и что о его политике думают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Уже через двое суток после возвращения в Белый дом Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «разрушает свою страну» военными действиями, и пригрозил усилением санкций в отношении РФ и ее союзников, если соглашение о мире с Украиной не будет достигнуто в ближайшее время. Угрозы Трамп сопроводил словами о любви к российскому народу и об «очень хороших отношениях с Путиным».

«Россия помогла нам выиграть Вторую мировую». Трамп признался в любви к русским и пригрозил санкциями Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не... 23 января 09:09

Как считают журналисты американского издания The Hill, таким образом республиканец стремится побудить российского президента сесть за стол переговоров.

«Эти заявления — первый залп в попытках Трампа показать, что его политика «мира через силу» может положить конец крупнейшей почти за столетие сухопутной войне в Европе», — считает издание.

Однако в действительности Трамп не сможет повлиять на российско-украинские отношения, отметил директор программы «Демократическая устойчивость» Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Сэм Грин. Он добавил, что конфликтующие стороны поддерживают международные коалиции, поэтому для давления на РФ Трампу нужно добиться единства с Европой.

«Я думаю, что реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — подчеркнул Грин.

США нужно заручиться поддержкой ЕС, однако сделать это сложно, учитывая недавние обещания Трампа ввести пошлины на товары из Европы.

«Не исключено, что Трамп, [его советник по нацбезопасности Майк] Уолтц и [госсекретарь Марко] Рубио и любой другой человек, который будет играть важную роль во внешней политике, сядут и составят карту всех пересекающихся и переплетающихся интересов и начнут расставлять приоритеты», — резюмировал Грин.

Тем временем в НАТО констатировали, что проигрыш Украины обойдется альянсу и странам Запада в триллионы долларов . Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе.

«Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о 3% ВВП (затрат на оборону. — «Газета.Ru») вместо нынешних 2%, которые уже обязались тратить в альянсе, будут нужны дополнительные триллионы, а не миллиарды», — объяснил Рютте.

По его словам, «восстановление сдерживания» со стороны НАТО обойдется куда дороже, «чем сейчас».

Что думают в Кремле об ультиматуме Трампа

Дональд Трамп накануне заявил, что Россия должна заключить соглашение о прекращении конфликта на Украине, в ином случае США усилят антироссийские санкции. В соцсети Truth Social американский лидер написал, что у Штатов «не останется выбора, кроме как ввести высокие налоги и пошлины на все», что РФ продает США и другим странам Запада.

В Кремле не увидели ничего нового в угрозах санкциями со стороны президента США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп в свой первый срок часто прибегал к подобным мерам.

«Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями», — сказал представитель Кремля и добавил, что в Москве готовы «к равноправному и взаимоуважительному диалогу» и «ждут сигналов, которых пока не поступало».

Украинский лидер Владимир Зеленский уже заявил, что к переговорам с Россией готов, но хочет заручиться гарантиями безопасности со стороны Европы и США, прежде чем они начнутся.

«Если он (Трамп. — «Газета.Ru») сможет гарантировать сильную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться по этому дипломатическому пути», — цитирует Зеленского Bloomberg.

Источники Reuters утверждают, что пока Трамп настаивает на переговорах, российские власти все больше обеспокоены перекосами в экономике, возникшими из-за военных действий.

«Российская экономика… активно росла в течение последних двух лет, несмотря на многочисленные пакеты западных санкций», — пишет издание, но обращает внимание, что в последние месяцы в экономике появилась напряженность, обусловленная нехваткой рабочей силы и высокими процентными ставками.

Reuters утверждает, что такая ситуация якобы «способствовала формированию у части российской элиты мнения, что урегулирование конфликта путем переговоров желательно».

«Путин считает, что основные цели конфликта уже достигнуты, включая контроль над территорией, соединяющей материковую Россию с Крымом, и ослабление вооруженных сил Украины», — также утверждает источник агентства.

В Кремле опубликованную Reuters информацию комментировать не стали.

В октябре прошлого года Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Президент подчеркнул, что «выбрасывать в помойку» документ не стоит.