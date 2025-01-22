Мизулина раскритиковала Трампа за слова о помощи России США во Второй мировой войне

Мизулина: слова Трампа о помощи России США во Второй мировой являются кощунством

Слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что Россия помогла американцам победить во Второй мировой войне — издевательство и кощунство для советского народа. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе выступления на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН, который проходит в Сочи, передает РИА Новости.

Мизулина выразила протест, сказав, что подобные слова со стороны американского лидера воспринимаются как унижение памяти ветеранов.

«Слова Трампа о том, что Россия якобы помогала США, на мой взгляд, это не что иное, как кощунство и издевательство над памятью о наших предках», — сказала она.

Также она напомнила, что советские солдаты защищали свою страну, а не оказывали помощь другим.

«Я воспринимаю это как оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны. Мой дед, который участвовал в Сталинградской битве, сражался за Россию, и, по моему мнению, такие высказывания крайне сомнительны», — заключила Мизулина.

22 января Трамп в социальной сети Truth Social написал, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить» во Второй мировой войне, о чем никогда нельзя забывать. Он также заверил, что любит русский народ и не преследует цели навредить России.

Ранее в Госдуме оценили инициативы Трампа по Украине.