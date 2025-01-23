В Госдуме заявили, что Трамп начал разговор с Россией с кощунства, оскорбления и угроз

Депутат Госдумы, доктор исторических наук Вячеслав Никонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал кощунством и оскорблением слова Трампа о том, что Россия помогла США одержать победу во Второй мировой войне. Он также напомнил об угрозах 47-го президента США ввести новые санкции против РФ.

«Трамп начал разговор с нашим народом с угроз новых санкций. И с оскорбления памяти о нашей Победе, которую, оказывается, мы помогли им выиграть. Это кощунство подкреплено незнанием истории, наших потерь в Великой Отечественной. Пусть после этого попробует о чем-то договориться с Путиным», – сказал Никонов.

22 января Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social обратился к Владимиру Путину и написал, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне», о чем никогда нельзя забывать. Он рассказал, что потери России в войне составили «почти 60 млн человек». Согласно данным МО РФ, общие потери среди военнослужащих Красной Армии и мирного населения Советского Союза за годы Великой Отечественной войны составили около 27 млн человек.

Ранее Трамп пригрозил Москве новыми санкциями в случае отказа завершить СВО.