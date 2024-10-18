Путин назвал условие для переговоров с Украиной

Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине только на базе документа 2022 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, документ после стамбульских соглашений «был парафирован главой украинской делегации», который поставил «там свою подпись». Путин заявил, что «выбрасывать в помойку» его некорректно, поэтому Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа.

В июле Путин уже допускал использование стамбульских договоренностей по Украине.

В МИД Украины при этом заявляли, что между Россией и Украиной «никогда не существовало» согласованных на переговорах в Стамбуле договоренностей по урегулированию конфликта. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в Госдуме оценили план Зеленского «принудить к переговорам» Россию.