В Кремле отреагировали на сообщение Reuters о том, что Россия достигла целей СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что не может прокомментировать информацию агентства Reuters, которое утверждает, что глава российского государства Владимир Путин якобы считает, что основные цели Российской Федерации в ходе конфликта на Украине уже достигнуты.

«Не могу прокомментировать. Не считаю возможным это комментировать», — сказал он.

Reuters утверждает, что президент РФ якобы удовлетворен тем, что российская армия контролирует часть территорий, которые соединяют материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала украинских войск. Также агентство пишет, что Путин якобы обеспокоен состоянием экономики России после трех лет конфликта. По данным Reuters, речь идет о влиянии высокой процентной ставки на невоенные предприятия и промышленность.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию. Он пригрозил, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то Вашингтон введет новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от «сделки» по Украине.