Трамп грозит России новыми санкциями в случае отказа от переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. Российский дипломат Дмитрий Полянский счел эти заявления неоднозначными и подчеркнул, что ключ к урегулированию кризиса лежит в устранении его первопричин.

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что расширит санкции против России, если Москва не заключит соглашение о прекращении конфликта на Украине. Он уточнил, что помимо России, санкции могут быть наложены и на другие страны.

Трамп написал в социальной сети Truth Social, что если соглашение не будет заключено в ближайшее время, у США «не останется выбора, кроме как ввести высокие налоги и пошлины на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам».

«Успокойтесь сейчас и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую войну! ОНА БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. <…> Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким путем или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время «ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ». БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО!!!» — написал Трамп (письменная экспрессия президента США сохранена).

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москве еще придется узнать, что Трамп считает «сделкой» по прекращению войны на Украине.

«Это не просто вопрос прекращения войны, — сказал Полянский агентству Reuters. — Это прежде всего вопрос устранения коренных причин украинского кризиса».

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Какие могут быть санкции

Дональд Трамп использует угрозы введения пошлин против Мексики, Канады и Китая, чтобы заставить их прекратить нелегальную миграцию и поток смертельно опасного опиоида фентанила в США, отмечает Reuters. Эти три страны — крупнейшие торговые партнеры США, на их долю приходится более $2,1 трлн годового объема двусторонней торговли.

Россия же в самом низу этого списка.

Импорт США из РФ за первые 11 месяцев 2024 года сократился до $2,9 млрд с $29,6 млрд в 2021 году. США импортировали российские нефтепродукты на $13,5 млрд в 2014 году, но эта цифра упала до нуля после санкций.

Некоторые другие ведущие категории импорта десятилетней давности, включая полуфабрикаты из стали и чугун, также упали до нуля.

США по-прежнему импортируют значительные объемы российских удобрений, используемых в сельском хозяйстве, — на сумму около $1,4 млрд в 2023 году, — а также уран для использования в ядерной энергетике на сумму более $1 млрд, а также палладий и родий, используемые в автомобильных каталитических нейтрализаторах.

«Один из способов сильно ударить по России — это ввести санкции и прекратить использование российской древесины в готовых деревянных изделиях, поставляемых из Китая, Вьетнама и других стран», — сказал Reuters Тим Брайтбилл, торговый юрист юридической фирмы Wiley Rein в Вашингтоне.

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60 000 000 жизней?

Трамп заверил, что не хочет «навредить России».

«Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России, России, России», — признался американский лидер.

Затем он вспомнил о Второй мировой войне:

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 000 000 жизней».

Дональд Трамп, видимо, ошибочно написал про 60 млн советских граждан, которые погибли в годы Войны, преувеличив это число. По официальным данным, потери СССР в годы Второй мировой — среди военных и гражданских — составляют примерно 26 млн человек.

Глава США отметил, что собирается «оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу».