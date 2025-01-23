«Россия помогла нам выиграть Вторую мировую». Трамп признался в любви к русским и пригрозил санкциями

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что расширит санкции против России, если Москва не заключит соглашение о прекращении конфликта на Украине. Он уточнил, что помимо России, санкции могут быть наложены и на другие страны.
Трамп написал в социальной сети Truth Social, что если соглашение не будет заключено в ближайшее время, у США «не останется выбора, кроме как ввести высокие налоги и пошлины на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам».
«Успокойтесь сейчас и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую войну! ОНА БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. <…> Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким путем или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время «ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ». БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО!!!» — написал Трамп (письменная экспрессия президента США сохранена).
Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москве еще придется узнать, что Трамп считает «сделкой» по прекращению войны на Украине.
«Это не просто вопрос прекращения войны, — сказал Полянский агентству Reuters. — Это прежде всего вопрос устранения коренных причин украинского кризиса».
Какие могут быть санкции
Дональд Трамп использует угрозы введения пошлин против Мексики, Канады и Китая, чтобы заставить их прекратить нелегальную миграцию и поток смертельно опасного опиоида фентанила в США, отмечает Reuters. Эти три страны — крупнейшие торговые партнеры США, на их долю приходится более $2,1 трлн годового объема двусторонней торговли.
Россия же в самом низу этого списка.
Импорт США из РФ за первые 11 месяцев 2024 года сократился до $2,9 млрд с $29,6 млрд в 2021 году. США импортировали российские нефтепродукты на $13,5 млрд в 2014 году, но эта цифра упала до нуля после санкций.
Некоторые другие ведущие категории импорта десятилетней давности, включая полуфабрикаты из стали и чугун, также упали до нуля.
США по-прежнему импортируют значительные объемы российских удобрений, используемых в сельском хозяйстве, — на сумму около $1,4 млрд в 2023 году, — а также уран для использования в ядерной энергетике на сумму более $1 млрд, а также палладий и родий, используемые в автомобильных каталитических нейтрализаторах.
«Один из способов сильно ударить по России — это ввести санкции и прекратить использование российской древесины в готовых деревянных изделиях, поставляемых из Китая, Вьетнама и других стран», — сказал Reuters Тим Брайтбилл, торговый юрист юридической фирмы Wiley Rein в Вашингтоне.
60 000 000 жизней?
Трамп заверил, что не хочет «навредить России».
«Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России, России, России», — признался американский лидер.
Затем он вспомнил о Второй мировой войне:
«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 000 000 жизней».
Дональд Трамп, видимо, ошибочно написал про 60 млн советских граждан, которые погибли в годы Войны, преувеличив это число. По официальным данным, потери СССР в годы Второй мировой — среди военных и гражданских — составляют примерно 26 млн человек.
Глава США отметил, что собирается «оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу».