Стало известно, что понадобится Трампу для оказания влияния на Россию

Если президент США Дональд Трамп хочет положить конец конфликту на Украине, ему понадобится единство с Европой, чтобы оказать воздействие на Россию. Об этом в беседе с газетой The Hill заявил Сэм Грин, директор программы «Демократическая устойчивость» Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

По его мнению, это станет непростой задачей, если Трамп реализует свое обещание ввести высокие пошлины на товары из Евросоюза. Грин понадеялся, что советники и помощники Трампа «составят карту всех пересекающихся и переплетающихся интересов и начнут расставлять приоритеты».

«Я думаю, что реальность такова, что у Трампа, как и у США в целом, нет огромного влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — сказал Грин.

Эксперт утверждает, что Владимир Путин, вероятно, согласится на сделку и сможет убедить в такой необходимости российское общество. Однако Россия вряд ли откажется «от конфликта и конфронтации с Западом», считает аналитик.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. До этого Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее Шольц захотел вооружать Украину после окончания конфликта.