Экс-президент Грузии Зурабишвили пообещала своим сторонникам «вырвать» страну «из когтей России». По ее словам, в этом помогут США, где у Грузии «много друзей», которые могут помочь ей вернуть власть и избавиться от «северного недруга». Зурабишвили перестала быть президентом после инаугурации нового главы государства в конце декабря, однако отказывается это признавать.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала сторонникам «вырвать Грузию из когтей России». Заявление было сделано перед поездкой в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, слова бывшей главы государства приводит газета «Взгляд».

«От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце. Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга», — заявила политик во время встречи с оппозиционно настроенными гражданами в городе Зугдиди.

В Вашингтон Зурабишвили поедет по приглашению конгрессмена от Республиканской партии Джо Уилсона, председателя комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии), созданной конгрессом США в 1975 году.

«Редко когда у Грузии было столько друзей в Европе и США», — отметила бывший лидер.

Она также призвала сторонников продолжать уличные демонстрации в стране, «чтобы их видели за границей».

Не прощается

Срок полномочий Зурабишвили на посту президента Грузии истек 29 декабря, однако она отказывается отдавать власть. В то же время ей пришлось покинуть Президентский дворец в Тбилиси после инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили — его избрали главой государства в декабре 2024 года, выборы тогда прошли по новой системе: за президента голосовали не все граждане Грузии, а избирательная коллегия из 300 человек.

Ранее на брифинге в Тбилиси Зурабишвили представила новый офис, в котором продолжит выполнять «функции президента». Она по-прежнему просит не называть ее «экс-президентом», утверждая, что является единственным легитимным главой государства.

«Единственная маленькая, но большая поправка, которую я должна внести в ваше выступление, это то, что я не бывший президент», — сказала Зурабишвили на открытии форума Института Хадсона.

Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в ответ заявил, что экс-лидер может считать себя хоть Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. «Не могу оценивать психоэмоциональное состояние Саломе Зурабишвили», — отметил он.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября 2024 года, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150.

Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов. Действующий на тот момент президент Зурабишвили подала иск в Конституционный суд в связи с нарушениями при голосовании, в стране вспыхнули митинги, в которых участвовала и президент. В частности, она была вместе с протестующими, которые накрыли новогодний стол на проспекте Руставели. В той акции приняли участие несколько сотен человек.

Зурабишвили в США

Недавно экс-президент Грузии стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета в Соединенных Штатах. Зурабишвили будет рассказывать студентам о том, как создавать демократию.

Кроме того, бывший грузинский президент также стала стипендианткой Фонда Киссинджера в том же институте. Исполнительный директор института Эвелина Фаркас заявила, что Зурабишвили олицетворяет собой политическое мужество и идеалы государственного управления.

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Она добавила, что политик показала свою силу и решительно защищала демократическое место Грузии в Европе перед «лицом жестоких репрессий и автократического захвата».

«Будучи стипендиатом Фонда Киссинджера Института Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития», — подчеркнули в институте.