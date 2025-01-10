Зурабишвили попросила не называть ее экс-президентом Грузии

Зурабишвили попросила не называть ее бывшим президентом Грузии

Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий на посту президента Грузии истек 29 декабря, попросила не называть ее экс-президентом. Об этом она заявила на открытии форума Института Хадсона, сообщает 1TV.GE.

Она прокомментировала слова главы института Джона Уолтера, который назвал ее бывшим президентом Грузии.

«Единственная маленькая, но большая поправка, которую я должна внести в ваше выступление, это то, что я не бывший президент», — указала Зурабишвили, назвав себя единственным легитимным главой государства.

До этого сообщалось, что бывший грузинский президент стала стипендианткой Киссинджера американского Института Маккейна. По словам исполнительного директора института Эвелины Фаркас, Зурабишвили олицетворяет собой политическое мужество и идеалы государственного управления стипендии Киссинджера.

Она добавила, что политик показала свою силу и решительно защищала демократическое место Грузии в Европе перед «лицом жестоких репрессий и автократического захвата».

Ранее новый президент Грузии сделал заявление о вступлении в Евросоюз.