В Грузии предложили Зурабишвили называть себя Гитлером или Муссолини

Член «Грузинской мечты» Мдинарадзе: экс-президент может считать себя Гитлером

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили может считать себя Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Такое заявление сделал исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает «Sputnik Грузия».

«Не могу оценивать психоэмоциональное состояние Саломе Зурабишвили. Она может сказать, что она Муссолини или Гитлер», — сказал он.

Так Мдинарадзе прокомментировал слова Зурабишвили о том, что она является единственным легитимным президентом Грузии.

Накануне сообщалось, что Зурабишвили уехала в Соединенные Штаты после окончания срока полномочий и стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета.

Зурабишвили участвовала в протестах вместе с другими гражданами, недовольными прошедшими выборами в Грузии. Официальные полномочия бывшего президента истекли 29 декабря, однако она настаивает на нелегитимности нового президента и правительства.

Ранее Зурабишвили раскрыла, что будет делать после ухода с поста президента Грузии.