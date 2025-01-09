«Призовут к войне с Россией». Грузия раскритиковала резолюции Европарламента

Акция протеста в Тбилиси у здания парламента страны против законопроекта об иноагентах, 15 апреля 2024 года

В Грузии заявили, что Европарламент может потребовать начать войну с Россией

Партия «Грузинская мечта» заявила, что Европарламент может потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, ссылаясь на недавние резолюции, которые содержат рекомендации по введению санкций против Москвы. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что отказ от открытия «второго фронта» стал причиной трудностей в стране.

Партия «Грузинская мечта» заявила, что Европарламент может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией. Об этом сообщает телеканал 1tv со ссылкой на заявление политического совета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Политсовет «Грузинской мечты» напомнил, что в пятой резолюции ЕП Грузии было рекомендовано ввести санкции против России. По мнению партии, такие меры привели бы к коллапсу экономики страны.

«С учетом этой тенденции шестая резолюция Европарламента, вероятно, открыто потребует от нас начала войны с Россией», — говорится в заявлении партии.

В других резолюциях Европарламент требовал введения санкций против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, освобождения находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также упразднения закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«В Грузии смеются над резолюциями ЕС»

На эти события отреагировали в России. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что «Европарламент давно оторвался от реальности, как и в свое время ПАСЕ, и превратился в скопище демагогов».

По его мнению, большинство представленных в ЕП либералов можно назвать «детьми Сороса».

«[Им] отчего-то кажется, что они управляют миром. И они никак не возьмут в толк, что они все более превращаются в рудимент эпохи, когда ЕС был на коне», — написал в своем Telegram-канале Пушков.

Сенатор отметил, что «резолюции Европарламента все более бессмысленны и истеричны. В Грузии просто смеются над ними. И правильно делают».

«Суверенная политика в интересах страны»

В МИД России на обострение отношений Евросоюза и Грузии смотрят без осуждения. 29 декабря глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что новые власти Грузии выстраивают суверенную политику, отвечающую интересам страны. По его словам, США и Европейский союз пытаются поставить Тбилиси перед выбором: либо с нами, либо против нас.

«Грузинские власти, похоже, хотят выстраивать суверенную политику, отвечающую национальным интересам, и не быть пешкой в руках западников», — сказал Лавров.

По мнению Лаврова, Запад толкает Грузию к «дестабилизации, экономическим проблемам, обострению отношений с Россией». А это, в свою очередь, является лишь частью внешней политики Запада по сдерживанию геополитических соперников. В качестве примера подобных вмешательств прошлых лет глава МИД РФ привел Югославию, Ирак, Сирию, Ливию и Украину.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что проблемы в стране появились после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против России.

«Мы не можем начать войну. Основная причина трудностей, с которыми столкнулось наше государство, <...> заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 года и не открыли второй фронт. После этого начались основные трудности», — сказал он.

По словам премьера, в США есть «защитники глубинного государства», которые относятся к «партии глобальной войны». Они «активно требовали открытия второго фронта в Грузии».

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ныне находящегося в заключении, Кобахидзе отнес к местным представителям этого «глубинного государства».

Справка Глубинное государство — теория заговора, согласно которой в США существует теневая сеть влиятельных структур и лиц внутри государства, действующих независимо от официальной власти и зачастую в своих интересах. К таким структурам относят спецслужбы, военных, бюрократию, крупный бизнес и другие элиты, которые, как утверждается, способны влиять на политический курс страны.

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При этом несколько месяцев назад Кобахидзе резко отрицательно ответил на вопрос о возможности восстановления дипломатических отношений с Россией.

«Извините. Нет, нет, нет. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10% территории (Абхазия и Южная Осетия) оккупированы Российской Федерацией. <...> Дипломатические переговоры пока только намечаются», — подчеркнул премьер.

По его словам, власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом, ожидая, что этот процесс начнется в первых месяцах 2025 года.