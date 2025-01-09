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Зурабишвили уехала в США учить студентов демократии

«Известия»: экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США
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Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили уехала в Соединенные Штаты после окончания срока полномочий и стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета. Об этом сообщают «Известия».

Экс-президент отправилась в США в качестве сотрудника учебного заведения. По данным издания, Зурабишвили будет рассказывать студентам о том, как создавать демократию.

До этого сообщалось, что бывший грузинский президент стала стипендианткой Киссинджера американского Института Маккейна. По словам исполнительного директора института Эвелины Фаркас, Зурабишвили олицетворяет собой политическое мужество и идеалы государственного управления стипендии Киссинджера.

Она добавила, что политик показала свою силу и решительно защищала демократическое место Грузии в Европе перед «лицом жестоких репрессий и автократического захвата».

Ранее Зурабишвили присоединилась к протестующим, которые накрыли новогодний стол на проспекте Руставели.

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