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Экс-президент Грузии стала стипендианткой Киссинджера американского Института Маккейна

Экс-президент Грузии Зурабишвили стала стипендианткой Киссинджера 2025 года
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Julien de Rosa/AP

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендианткой Киссинджера американского Института Маккейна. Об этом говорится на официальном сайте института.

«Будучи стипендиатом Фонда Киссинджера Института Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития», — говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора Института Маккейна Эвелины Фаркас, бывший лидер олицетворяет собой политическое мужество и идеалы государственного управления стипендии Киссинджера. Она добавила, что Зурабишвили показала свою силу и решительно защищала демократическое место Грузии в Европе перед «лицом жестоких репрессий и автократического захвата».

Фаркас подчеркнула, что стипендия поможет ей продолжить прилагать усилия по возвращению страны на путь демократии.

До этого Зурабишвили присоединилась к протестующим, которые накрыли новогодний стол на проспекте Руставели.

Ранее в Грузии показали красные карточки после инаугурации Кавелашвили.

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