Зурабишвили присоединилась к протестующим, которые накрыли новогодний стол на Руставели

Оппозиционно настроенные граждане Грузии отмечают Новый год на проспекте Руставели, где организован большой праздничный стол. Об этом сообщает РИА Новости.

Проспект перекрыт, а столы расставлены от площади Свободы до гостиницы Marriott. Участники акции приносят еду и напитки, делясь угощениями друг с другом. Праздничный стол украшен в цветах флага Грузии — белом и красном.

К мероприятию присоединилась экс-президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря, она собирается сделать заявление.

Протесты начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке обсуждения вопроса о начале переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года.

В последнее время акции протеста стали более мирными: митингующие больше не бросают петарды и бутылки в здание парламента, а силовики не разгоняют их водометами и слезоточивым газом.

Сейчас на площади находится несколько тысяч человек.

Ситуация в Грузии остается также под пристальным вниманием международного сообщества. Так, к примеру, три страны ЕС планируют отменить «безвиз» для чиновников Грузии.

Ранее в Грузии показали красные карточки после инаугурации Кавелашвили.