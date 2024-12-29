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Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси

Зурабишвили покинула свою резиденцию в Тбилиси и вышла к протестующим
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Daro Sulakauri/Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Грузии и вышла к протестующим. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Тбилиси.

Утром 29 декабря сообщалось, что около двух тысяч человек пришли к президентскому дворцу в центре Тбилиси на фоне заявлений президента Саломе Зурабишвили об отсутствии намерений покидать свой пост.

При этом сама Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец в Тбилиси после инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили.

Президентские выборы в Грузии состоялись 14 декабря 2024 года и стали первым безальтернативным голосованием в истории республики. Единственным кандидатом в главы государства был Михаил Кавелашвили, представляющий партию «Сила народа». Оппозиционные политические объединения не стали выдвигать кандидатов, объявив бойкот выборов.

Ранее Франция осудила угрозы в адрес своей гражданки Зурабишвили.

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Протесты в Грузии — 2024
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