Россия должна заплатить: в Киеве исключили возможность переговоров с Москвой

Россия еще не «заплатила достаточно высокую цену», поэтому разговоров об окончании конфликта быть не может, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, все может закончиться только победой украинской стороны с предоставлением гарантий безопасности с участием США. Российские власти заявляют об открытости к диалогу, а ее военные продолжают продвижение в зоне СВО, что признают и на Западе.

В мире действительно активно говорят о необходимости завершения конфликта на Украине, однако сделать это пока невозможно, рассказал Подоляк.

«О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну», — процитировало его украинское издание «Страна.ua».

По мнению Подоляка, конфликт может завершиться лишь получением Украиной гарантий безопасности с участием США, которые понесли бы «дополнительную угрозу военного сдерживания».

«Россия должна понимать, что как только она начнет агрессию, в ответ она получит значительное количество ударов», — подчеркнул советник главы офиса украинского лидера.

Еще 11 декабря он заявлял о готовности Украины к переговорам с Россией. По словам Подоляка, решение конфликта простым не будет, ведь Украине нужны «справедливые условия мира».

Сам президент Владимир Зеленский 19 декабря говорил, что, «когда придет время», за столом переговоров должен быть и Евросоюз, причем переговоры он должен начать «на сильных позициях».

Нам нужна скоординированная работа ради продолжительного мира, а не просто приостановки боевых действий, к которым стремится [президент России Владимир] Путин, чтобы выиграть время. Мы должны подтолкнуть Москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру. Владимир Зеленский президент Украины

Он добавил, что в январе избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность и «увеличит усилия, направленные на окончание войны». В конце сентября 2022 года Зеленский подписал указ, закрепляющий невозможность ведения переговоров с Путиным.

«Нас не устраивает». Россия отвергает идею Трампа отложить членство Украины в НАТО на 20 лет Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по украинскому... 29 декабря 23:31

ВС России продвигаются

В течение 2024 года российские военные взяли под контроль 4168 квадратных километров в зоне СВО, подсчитали аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их данным, пик наступательных операций ВС России пришелся на минувшую осень — подразделения заняли более половины (56,5%) всей территории в 2024-м.

За весь прошлый год российские войска заняли множество населенных пунктов, включая несколько крупных. Речь идет об Авдеевке, Селидове, Угледаре и Курахове.

Российские войска должны занять около 8559 квадратных километров, включая значительные украинские оборонительные позиции и крупные города вдоль крепостного пояса, чтобы захватить оставшуюся часть ДНР. Институт изучения войны (ISW)

По мнению аналитиков Института изучения войны, в наступившем году ВС России постараются отбросить ВСУ от границ Белгородской области и подойди на расстояние «выстрела ствольной артиллерии» к Харькову. Выталкиванием украинских войск вглубь Харьковской области займутся и с территории ЛНР, добавили в ISW.

Что говорят на Западе

Избранный президент США Дональд Трамп, на которого возлагает надежды Зеленский, неоднократно обещал завершить конфликт на Украине в течение суток. В начале декабря республиканец посетил Париж, где встретился с украинским лидером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») хочет заключить мир. Это что-то новое <...> Он хочет прекращения огня. Он хочет мира <...> Он думает, что пора», — заявил Трамп.

Урегулированию конфликта готова способствовать Словакия, заявила депутат Европарламента, глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» Катарина Рот-Неведялова. Она подчеркнула — власти республики видят готовность Путина к мирным переговорам и расценивают это как «позитивный знак». Словакия готова стать площадкой для встречи переговорных групп.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время новогоднего обращения к нации заявил о намерении поддерживать Украину «как никто другой в Европе». Он добавил, что за украинским конфликтом «с чувством растущей тревоги» следят многие жители страны.

А в конце декабря глава МИД Сергей Лавров рассказал о предложениях французских властей наладить диалог по Украине без самой Украины. Министр добавил, что эти предложения поступали по закрытым каналам связи, а приводить подробности он не станет, «чтобы никого не подвести».