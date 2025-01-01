Власти Словакии видят готовность российского лидера Владимира Путина к мирным переговорам по Украине и готовы предоставить площадку для их проведения. Об этом заявила депутат Европарламента, глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление - социальная демократия» Катарина Рот-Неведялова, передает ТАСС.

«Я расцениваю это как позитивный знак и готовность России к прекращению огня, началу переговоров и поиску пути к миру. Мы можем только поддержать это», — заявила она.

По словам главы партии, Словакия готова содействовать процессу и помочь закончить конфликт на Украине. Она добавила, что страна всегда призывала стороны к переговорам и прекращению конфликта. Рот-Неведялова подчеркнула, что Евросоюз должен выступить в качестве посредника в этом вопросе.

До этого сообщалось, что Словакия отвергла обвинения со стороны украинского президента Владимира Зеленского в том, что республика якобы вступила в сговор с Россией и собирается конфликтовать с Киевом в сфере энергетики. В дипведомстве напомнили, что Зеленский пытался подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пытаясь выторговать согласие республики на членство Украины в НАТО, а сейчас угрожает Братиславе Евросоюзом, в котором Киев даже не состоит.

Ранее Фицо оценил ущерб Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину.