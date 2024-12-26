«Диалог без всякой Украины»: Лавров рассказал о тайном предложении Франции

Глава МИД Сергей Лавров дал интервью российским и зарубежным СМИ. В нем он рассказал о предложении Франции наладить диалог по российско-украинскому конфликту без участия Киева, назвал перемирие с Украиной «путем в никуда» и пообещал помогать Сирии. Главные заявления министра — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ заявил, что Франция несколько раз обращалась к России с просьбой наладить диалог по решению украинского кризиса, но без участия Украины. Выступление министра транслировалось на сайте ведомства.

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: «Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу». Кстати, без всякой Украины», — сказал Лавров.

Глава МИД не стал раскрывать деталей, так как не хочет «никого не подвести». Однако, по словам Лаврова, подобные предложения нарушают принцип западных стран, которые не хотят разговаривать о решении конфликта без прямого участия самой Украины.

Министр добавил, что Россия не отказывается от контактов с другими странами и готова выслушать их предложения, однако отметил, что к французским инициативам сложно относиться серьезно, так как Франция готовит подразделения ВСУ и в то же время выступает за отправку миротворцев.

«Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль по самым разным вопросам, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив и насколько стремление играть позитивную роль является искренним, я не знаю», — заявил министр.

Переговоры с Украиной

Лавров напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности решить конфликт на Украине дипломатическим путем, однако подчеркнул, что РФ не устраивает «пустой разговор». По словам Лаврова, Россия требует исполнить уже имеющиеся договоренности для урегулирования конфликта на Украине, а не выдвигает предварительные условия.

«Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее. <...> Перемирие — это путь в никуда», — сказал Лавров, добавив, что России нужны окончательные юридические договоренности. Документ зафиксирует интересы безопасности РФ и стран-соседей: обязательство не продвигать НАТО на восток и решение проблемы «истребления всего русского» на Украине. По его словам, Россия настаивает на окончательном завершении конфликта.

Лавров также посоветовал спецпосланнику избранного президента США Дональда Трампа по Украине Киту Келлогу глубже разобраться в «украинском досье» после его слов о том, что минские соглашения были попыткой договориться, которая провалилась.

«Минские договоренности — это была не попытка. Это были подписанные документы, гарантированные дополнительной декларацией лидеров России, Украины, Франции и Германии», — напомнил глава МИД РФ.

Он добавил, что декларация обещала учитывать интересы всех стран для создания единого пространства от Атлантики до Тихого океана, однако решение Совбеза ООН «растоптали при поощрении США». Министр заключил, что Москва слышит сигналы команды Трампа о заинтересованности в восстановлении диалога, однако именно американцы должны сделать первый шаг.

Кроме того, Лавров заявил, что Украине нужно провести выборы, чтобы находящийся у власти президент был легитимен. Однако он также подчеркнул, что «говорить об этом преждевременно», так как главное — не «подобрать» переговорную команду с украинской стороны, а разобраться с первопричинами возникшего кризиса.

Цели в Киеве

Глава МИД заметил, что в зависимости от исходящих угроз целью для российских ударов могут стать военные объекты, предприятия оборонной промышленности и центры принятия решений в Киеве, однако Москва никогда не целится в гражданские объекты. При этом украинская сторона, по словам Лаврова, бьет по «откровенно гражданским целям».

«Удары наносятся по машинам скорой помощи, по школам, по больницам, по товарным рынкам и по другим гражданским объектам», — сказал он.

Лавров обратил внимание, что ни одна из западных стран, поставляющих Киеву оружие, ни разу не предостерегла его от «подобных грубейших нарушений международного гуманитарного права и правил ведения войны». Он подчеркнул, что пока подобные инциденты повторяются, Россия будет отвечать — но только по военным объектам и связанным с ними зданиям.

О ситуации в Сирии

Затронул министр и тему Сирии. В частности, он заявил, что российские дипломаты продолжают работать в стране в условиях смены власти и поддерживают контакты с новым правительством.

«Мы будем готовы такое взаимодействие развивать. Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества, где у нас уже есть определенные достижения прошлых лет, мы сможем возобновить работу с новыми руководителями, как окончательно устоится новая структура власти», — сказал Лавров.

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Министр считает, что действия США и Израиля могут привести к распаду Сирии. Он обвинил Соединенные Штаты в оккупации значительной части территории страны, где расположены основные месторождения нефти и наиболее плодородные земли.

«Все это добывается, экспортируется, а деньги уходят на поддержку сепаратистских структур, которые американцы создали на востоке сирийского государства», — заявил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что Россия оказывает Сирии содействие в рамках Совета Безопасности ООН и «Астанинского формата», а также поможет с организацией выборов.

«Понятно, что на [лидера новых властей] Ахмеда аш-Шараа и на его соратников сейчас оказывается огромное давление со стороны Запада, американцы активизировались, европейцы, и все хотят работать не на то, чтобы сохранить единство всех этнополитических сил в Сирии, а на то, чтобы оторвать себе побольше влияния и даже территории», — сказал Лавров, отметив, что некоторые западные страны выступают против сотрудничества РФ и Сирии. Он надеется, что жизнь заставит их «отказаться от неоколониальных замашек».