«Нас не устраивает». Россия отвергает идею Трампа отложить членство Украины в НАТО на 20 лет

Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, заявил глава МИД Сергей Лавров. Речь идет об отсрочке вступления Украины в НАТО и отправке миротворцев из ЕС и Британии. Лавров также напомнил, что несмотря на работу штаба республиканца, американскую политику на всех направлениях до его инаугурации определяет действующий глава государства Джо Байден.

Заморозки конфликта не будет

Судя по интервью Трампа журналу Time, его команда предлагает отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев из Великобритании и Евросоюза, рассказал ТАСС глава МИД Сергей Лавров.

«Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент британских и европейских сил», — объяснил министр.

По его словам, Россия пока не получала от США никаких сигналов по урегулированию конфликта на Украине. Лавров напомнил, что до 20 января, когда Трамп официально станет главой государства, всю политику по всем направлениям определяет команда действующего президента Джо Байдена. Только она имеет полномочия на ведение переговоров с Россией от имени Штатов.

«Периодически это, как мы регулярно информируем, происходит, но речи о переговорах по Украине в таких контактах не идет», — добавил глава МИД.

Россия готова к переговорам

Президент Владимир Путин во время пресс-конференции 19 декабря заявил: Россия всегда была и остается готовой к переговорам, напомнил Сергей Лавров.

«Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — объяснил министр.

Чтобы начать переговорный процесс, нужно понять, «с кем и о чем» его вести, добавил Лавров. Он назвал эти вопросы «отнюдь не праздными».

Отношения с США

Кроме готовности к диалогу с украинской стороной, Россия открыта и к диалогу со Штатами. Глава МИД Лавров уточнил, что первый шаг на пути к восстановлению к двусторонним отношениям должны сделать США. Именно они прервали контакты после начала спецоперации, подчеркнул Лавров.

Даже если [избранный президент США] Дональд Трамп будет пытаться восстановить двусторонние связи, ему придется «плыть против течения», принимая во внимание сложившийся в США двухпартийный консенсус относительно сдерживания России, в том числе через поддержку неонацистского киевского режима. Сергей Лавров глава МИД России

По его словам, Трампу придется не просто, учитывая к тому же, что официально в американских доктринальных документах Россию обозначили «противником».

«Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать — значит, все останется как есть», — подытожил Лавров.

О чем говорят в США и на Украине

Избранный американский президент неоднократно заявлял, что положит украинскому конфликту конец, к тому же всего за один день. После встречи с президентами Украины и Франции в Париже Трамп рассказал, что Зеленский хотел бы «заключить сделку».

«Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — отмечал республиканец.

Трамп действительно желает завершить украинский конфликт, но считает это возможным лишь при «сильной Украине», заявил T-Online канцлер Германии Олаф Шольц.

«У меня такое впечатление, что он, так же, как и мы, убежден, что этого можно достичь только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении», — подчеркнул глава немецкого правительства.

Ради завершения конфликта Украина может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО, рассказал Berliner Morgenpost постпред страны при ООН Андрей Мельник.

«Наши партнеры должны будут скрупулезно прописать, какими военными средствами они будут помогать защищать Украину в случае повторного нападения», — заявил дипломат.

По его словам, возможные соглашения могут стать «частью возможного крупного мирного договора с Россией».